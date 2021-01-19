В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток

В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия COVID-19 повлияла на пассажиропоток и работу аэропорта в целом в 2020 году, сообщает БЕЛТА.
– Пандемия COVID-19 сказалась и на авиационной отрасли, она внесла некоторые коррективы и в работу аэропорта. Из-за вспышки вируса с середины марта авиакомпании стали массово отменять запланированные авиарейсы. Иностранные авиакомпании были вынуждены брать паузы и отказываться от международных рейсов. Аналогичная ситуация и с многими рейсами "Белавии", – пояснили в пресс-службе аэропорта.
Национальный аэропорт Минск все это время работал и обслуживал оставшиеся в расписании рейсы, чартерные и эвакуационные спецрейсы с белорусами и иностранцами для возвращения людей на родину. Плюс ко всему аэропорт принимал и отправлял грузовые рейсы, в том числе обслуживал воздушные суда с медицинской гуманитарной помощью. Постепенно иностранные авиакомпании возобновляли рейсы в белорусскую столицу, "Белавиа" также вернула некоторые из своих регулярных рейсов, была начата и чартерная программа.
В целом за 2020 год Национальный аэропорт Минск обслужил 1 939 192 пассажира. По сравнению с данными 2019 года, пассажиропоток снизился на 62%. Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров наблюдалась 4 января 2020-го, когда услугами минского аэропорта воспользовались 15 936 пассажиров в день. Меньше всего их было 21 апреля 2020-го – 162 человека (в этот же день в 2019 году было обслужено 12 449 человек). Количество самолето-вылетов в 2020 году сократилось на 53,2% по отношению к 2019 году и составило 13 292. Наименьшее число обслуженных рейсов за сутки в аэропорту было зафиксировано 16 апреля 2020-го – всего четыре авиарейса. Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта в 2020 году были Киев, Стамбул, Амстердам, Париж, Варшава.
– 2020 год был сложным. Если по итогам 2019-го минский аэропорт впервые преодолел отметку в пять миллионов пассажиров и тем самым поднялся на новый уровень по пассажирскому трафику, то по итоговым показателям 2020-го картина совсем другая: пассажиропоток составил почти два миллиона. Такие цифры вернули нас к уровню 2012 года – тогда было обслужено чуть более 1 млн 820 тыс. человек, – прокомментировал гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко.
В начале 2020-го наблюдался стремительный рост числа обслуженных пассажиров и рейсов – около 20% и 7% соответственно.
– Но потом нам пришлось столкнуться с другими условиями и цифрами и искать пути выхода из сложившейся финансовой ситуации. И при этом работать согласно установленному режиму в степени, обеспечивая высокий уровень безопасности, бесперебойное обслуживание рейсов, пассажиропотока и выполнять другие обязательства. Очень многое было сделано для реализации противоэпидемиологических мер в аэропорту, – обратил внимание представитель аэропорта.
За декабрь 2020 года аэропорт обслужил 113 572 пассажира – это на 71,1% меньше, чем за декабрь 2019-го. Количество самолето-вылетов в декабре – 918, что почти на 60% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам работы в период новогодних праздников (с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021-го) минским аэропортом воспользовались 58 314 пассажиров. Количество самолето-вылетов – 470. Самый напряженный день в работе аэропорта – 30 декабря: было обслужено 5060 пассажиров. Наиболее загруженными направлениями в этот период стали Киев, Стамбул, Варшава, Ереван, Амстердам.
– В будущее стараемся смотреть с оптимизмом, но мы все равно очень осторожны, так как условия меняются постоянно. Мы делаем все для того, чтобы в ближайшем будущем удивить и порадовать пассажиров новыми направлениями, – подытожил Вячеслав Хоронеко.
Опубликовано:
696
В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter