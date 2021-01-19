В Национальном аэропорту Минск рассказали, как пандемия повлияла на пассажиропоток

– пояснили в пресс-службе аэропорта.Национальный аэропорт Минск все это время работал и обслуживал оставшиеся в расписании рейсы, чартерные и эвакуационные спецрейсы с белорусами и иностранцами для возвращения людей на родину. Плюс ко всему аэропорт принимал и отправлял грузовые рейсы, в том числе обслуживал воздушные суда с медицинской гуманитарной помощью. Постепенно иностранные авиакомпании возобновляли рейсы в белорусскую столицу, "Белавиа" также вернула некоторые из своих регулярных рейсов, была начата и чартерная программа.В целом за 2020 год Национальный аэропорт Минск обслужил 1 939 192 пассажира. По сравнению с данными 2019 года, пассажиропоток снизился на 62%. Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров наблюдалась 4 января 2020-го, когда услугами минского аэропорта воспользовались 15 936 пассажиров в день. Меньше всего их было 21 апреля 2020-го – 162 человека (в этот же день в 2019 году было обслужено 12 449 человек). Количество самолето-вылетов в 2020 году сократилось на 53,2% по отношению к 2019 году и составило 13 292. Наименьшее число обслуженных рейсов за сутки в аэропорту было зафиксировано 16 апреля 2020-го – всего четыре авиарейса. Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта в 2020 году были Киев, Стамбул, Амстердам, Париж, Варшава.– прокомментировал гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко.В начале 2020-го наблюдался стремительный рост числа обслуженных пассажиров и рейсов – около 20% и 7% соответственно.– обратил внимание представитель аэропорта.За декабрь 2020 года аэропорт обслужил 113 572 пассажира – это на 71,1% меньше, чем за декабрь 2019-го. Количество самолето-вылетов в декабре – 918, что почти на 60% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. По итогам работы в период новогодних праздников (с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021-го) минским аэропортом воспользовались 58 314 пассажиров. Количество самолето-вылетов – 470. Самый напряженный день в работе аэропорта – 30 декабря: было обслужено 5060 пассажиров. Наиболее загруженными направлениями в этот период стали Киев, Стамбул, Варшава, Ереван, Амстердам., – подытожил Вячеслав Хоронеко.