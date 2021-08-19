В Национальном аэропорту Минск ПЦР-тесты будут делать круглосуточно

Обслуживать авиапассажиров будет микробиологическая лаборатория ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии". Лаборатория будет работать без выходных и праздничных дней. Технические перерывы предусмотрены в 12.00-13.00, 16.00-16.30, 23.30-00.00, 03.00-05.00Отмечается, что забор биологического материала будет осуществлять только при наличии авиабилета и электронной записи. Граждане, записавшиеся на сайте, но не имеющие авиабилета или при наличии билета на любой другой вид транспорта приниматься не будут.Запись на тестирование открывается на один день в 07.00 ежедневно.