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  2. В Национальном аэропорту Минск ПЦР-тесты будут делать круглосуточно

В Национальном аэропорту Минск ПЦР-тесты будут делать круглосуточно

В связи с высоким спросом на исследования по диагностике COVID-19 в Национальном аэропорту Минск с 19 августа ПЦР-тесты будут делать круглосуточно. Такая информация размещена в Telegram-канале воздушной гавани.


Обслуживать авиапассажиров будет микробиологическая лаборатория ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии". Лаборатория будет работать без выходных и праздничных дней. Технические перерывы предусмотрены в 12.00-13.00, 16.00-16.30, 23.30-00.00, 03.00-05.00

Отмечается, что забор биологического материала будет осуществлять только при наличии авиабилета и электронной записи. Граждане, записавшиеся на сайте, но не имеющие авиабилета или при наличии билета на любой другой вид транспорта приниматься не будут.

Запись на тестирование открывается на один день в 07.00 ежедневно.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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