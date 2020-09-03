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  2. В Национальном аэропорту Минск открылся пункт тестирования на COVID-19 методом ИФА

В Национальном аэропорту Минск открылся пункт тестирования на COVID-19 методом ИФА

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии с 1 сентября проводит лабораторное тестирование на COVID-19 методом ИФА (иммуноферментный анализ) в Национальном аэропорту Минск.


– Пункт тестирования расположен в 5–6 секторах в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета, —– проинформировали в центре. – Исследования осуществляются по желанию граждан на платной основе. Режим работы микробиологической лаборатории – с 9:00 до 18:00 ежедневно без выходных с техническим перерывом с 13:30 до 14:00.

Материалом для исследования является сыворотка крови. Определяются иммуноглобулины М и G к коронавирусной инфекции. Забор материала для проведения исследования на COVID-19 проводится натощак или не ранее чем через 3–4 часа после приема пищи.

Для проведения исследования необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий оплату услуги. Результат исследования готов в течение 1–1,5 часа и выдается на руки при предъявлении паспорта (по желанию результат можно отправить на электронную почту). Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 выдается на двух языках – русском и английском.

Стоимость исследования в первые дни работы лаборатории составляет 64 рубля 92 копейки.

Следует отметить, что результаты экспресс-тестирования не примут при выезде за границу: для этого нужно делать исследование методом ПЦР. А тесты на антитела помогают определить, был ли человек когда-либо инфицирован вирусом, даже если болезнь протекала бессимптомно. С их помощью выявляют ослабевающую или уже побежденную организмом вирусную инфекцию, измеряя иммунный ответ на вирус.

Тестирование на COVID-19 методом ПЦР – это мазок из носа, глотки. Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проводит такое лабораторное тестирование на платной основе с 22 июня, но в своих стенах – по улице Петруся Бровки, 13. Выдача результата исследования осуществляется на следующий день после сдачи анализа. Результат теста на инфекцию COVID-19 также выдается на двух языках – русском и английском. Аналогичные исследования можно провести и в других профильных учреждениях.
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