Качество этой работы считается ключевым фактором, который обеспечивает безопасность полетов зимой, сообщает пресс-служба аэропорта.
Форма самолета для полета подготовлена идеально. Но если на ней появится наледь, снег или иней, то ухудшится аэродинамика. Также могут пострадать датчики – это приведет к искажению данных. Чтобы не допустить такого, самолеты и обрабатывают спецсредствами.
Происходит это так: специальная машина, оборудованная длинной (до 24 м) стрелой с форсунками распыляет противообледенительную жидкость. В среднем обработка одного самолета занимает около 15 минут.
Фото: airport.by
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В Национальном аэропорту Минск начали обрабатывать самолеты против обледенения
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