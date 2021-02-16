Лабораторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР теперь доступно в Национальном аэропорту Минск, сообщает пресс-служба аэропорта.
Теперь в лаборатории на территории Национального аэропорта Минск все пассажиры смогут провериться на наличие коронавируса. Для белорусов стоимость анализа составляет BYN 39,8, для иностранцев - BYN 57,58. Время выполнения исследования - 160 минут.
Лаборатория будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 6:30 до 14:00, а для пассажиров, вылетающих в Амстердам, - с 6.30 до 9.45 (включая субботу и воскресенье).
В аэропорту напомнили, что в лаборатории по-прежнему выполняется экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Цена для белорусских граждан - BYN 44,69, для иностранных- BYN 48,48.
Фото: БЕЛТА
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В Национальном аэропорту Минск начали делать ПЦР-тесты на COVID-19
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