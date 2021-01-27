В Национальном аэропорту Минск изменят схему входа в аэровокзал

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БЕЛТА

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Новое оборудование установили в секторах прилета 1–2 (1 этаж) и вылета 3–4 (2 этаж, эстакада).Теперь каждому пассажиру, посетителю и сотруднику для доступа в терминал нужно будет пройти через данные входы с помощью системы тепловизионного контроля. Другие входы в терминал будут закрыты в целях высокой эффективности проводимой термометрии.На двух входах в терминал оборудовали небольшие станции измерения температуры – камеры с функцией определения температуры тела и высокоточные детекторы. Они подключены к компьютерам для выполнения конфигурации по определению температуры тела. Оборудование позволяет сделать фотофиксацию человека с указанием его температуры.При обнаружении у пассажира, провожающего либо сотрудника аэропорта повышенной температуры работник аэропорта уведомляется об этом. Такому гражданину предлагают пройти к медикам для осмотра.При этом на выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются – терминал можно покинуть через любой выход.Аналогичная система установлена в контролируемой зоне аэропорта – в секторе международного прилета 1–4 со стороны перрона. Здесь мониторинг будет выполняться для прибывающих пассажиров. Станции измерения работают при входе прибывшего пассажира в терминал до прохождения паспортного контроля.