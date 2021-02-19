"В нашем понимании он достаточно суровый" - в БСЖ прокомментировали приговор журналисткам "Белсата"

Политолог, омбудсмен по правам журналиста при Белорусском союзе журналистов Александр Шпаковский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" прокомментировал приговор журналисткам "Белсата", сообщает БЕЛТА.

Александр Шпаковский обратил внимание на то, что телеканал "Белсат" не аккредитован в Беларуси как средство массовой информации, соответственно, у его сотрудников нет права работать в стране в качестве журналистов.

"Более того, "Белсат" - это грубое, агрессивное вмешательство Польши во внутренние дела нашего государства. То есть они создали телеканал, который в определенном, тенденциозном ключе освещает исключительно белорусскую проблематику, и финансируют его из бюджета. Что это, как не информационная война, информационная агрессия?" - отметил омбудсмен БСЖ.

"Но притом что пострадали наши граждане (пусть мы и не считаем их журналистами, но они себя так называют), мы, конечно, все равно за ситуацией следили. В нашем понимании приговор достаточно суровый. Как нам представляется, он мог быть не связан с лишением свободы. Но, конечно же, Белорусский союз журналистов не может подменить собой суд. И мы, естественно, не высказывались, чтобы не оказывать на суд давление, - подчеркнул Александр Шпаковский. - Это всего лишь наша точка зрения как общественной организации".

Вместе с тем он обратил внимание на юридическую сторону вопроса: до суда обвиняемые компенсировали ущерб, нанесенный городу вследствие их действий, но при этом вину не признали.

"Однако мы можем говорить о том, что в данном случае косвенное признание вины есть. Они понимают, что своими действиями нанесли значительный ущерб и интересам национальной безопасности, и городской инфраструктуре, - добавил представитель БСЖ. - А то, что они называли себя девушками, журналистами, это вовсе не индульгенция от закона".

Как сообщалось, суд Фрунзенского района Минска 18 февраля признал сотрудниц "Белсата" Катерину Андрееву (настоящая фамилия Бахвалова) и Дарью Чульцову виновными по ч.1 ст.342 УК и приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Согласно обвинению, действия обвиняемых привели к нарушению работы транспорта: было остановлено движение 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов. "Минсктранс" оценил ущерб более чем в Br11 тыс.

Катерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову задержали 15 ноября, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия на пересечении улицы Червякова и Сморгонского тракта. Их заключили под стражу.

По материалам БЕЛТА