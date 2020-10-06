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В населенных пунктах Гомельской области осенью высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников

В рамках осенней кампании по озеленению в Гомельской области на территории населенных пунктов планируется высадить более 16 тысяч деревьев и кустарников, сообщает Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото из архива

– В Гомельской области дан старт мероприятиям по высадке деревьев и кустарников, направленным на повышение уровня озеленения городов, включая райцентры, улиц населенных пунктов и неиспользуемых участков вдоль автодорог, – проинформировали в комитете. – На осенний период запланирована посадка почти 16,2 тысячи деревьев и кустарников в населенных пунктах и 1,86 тысячи деревьев и кустарников вдоль автомобильных дорог.

Специалисты также напомнили, что пик посадок зеленых насаждений в регионе пришелся на первую половину года. В весенний период на территории Гомельской области было высажено 66,73 тысячи деревьев, в том числе в населенных пунктах – 65,53 тысячи, деревьев, вдоль дорог – 1,2 тысячи.

– Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов, обеспечивающих комфортную среду для жизни и здоровья людей, – напомнили в комитете. – Деревья насыщают атмосферу кислородом, задерживают распространение пыли и газов. Они снижают высокие летние температуры, повышают влажность воздуха, являются механической преградой сильным ветрам, уменьшают воздействие шума, электромагнитных колебаний и т. д.

Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех неравнодушных граждан принять участие в организуемых местными исполнительными и распорядительными органами мероприятиях по посадке насаждений в рамках глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину».

– Облкомитетом продолжена практика по определению мест для посадки деревьев, кустарников на территории населенных пунктов на основании предложений граждан, – отметили специалисты. – На электронную почту земельного отдела каждый желающий может прислать предложение и оставить заявку на участие в данных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что мероприятия по озеленению населенных пунктов, в том числе в рамках кампании, приуроченной к Году малой родины, стартовали по всей стране. Кроме того, Минприроды объявило субботу, 10 октября, Единым днем озеленения, который пройдет под лозунгом «Посади дерево». В рамках акции можно будет в специально подготовленных местах провести работы по посадке деревьев.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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