В населенных пунктах Гомельской области осенью высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников

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– проинформировали в комитете. –Специалисты также напомнили, что пик посадок зеленых насаждений в регионе пришелся на первую половину года. В весенний период на территории Гомельской области было высажено 66,73 тысячи деревьев, в том числе в населенных пунктах – 65,53 тысячи, деревьев, вдоль дорог – 1,2 тысячи.– напомнили в комитете. –Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех неравнодушных граждан принять участие в организуемых местными исполнительными и распорядительными органами мероприятиях по посадке насаждений в рамках глобальной экологической кампании «Обустроим малую родину».– отметили специалисты. –Ранее сообщалось, что мероприятия по озеленению населенных пунктов, в том числе в рамках кампании, приуроченной к Году малой родины, стартовали по всей стране. Кроме того, Минприроды объявило субботу, 10 октября, Единым днем озеленения, который пройдет под лозунгом «Посади дерево». В рамках акции можно будет в специально подготовленных местах провести работы по посадке деревьев.