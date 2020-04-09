В НАСА рассказали, как возвращающиеся с МКС астронавты доберутся до США

Американским астронавтам Эндрю Моргану и Джессике Меир, которые 17 апреля должны вернуться с Международной космической станции, придется добираться домой нестандартным маршрутом из-за пандемии коронавируса.





Обычно отработавших на орбите астронавтов и космонавтов доставляют на вертолетах до аэропорта в Караганде или Жезказгане, откуда те улетают в свои страны. Сейчас самолет НАСА прилетит в Кызылорду. Астронавты НАСА после посадки будут доставлены вертолетом на Байконур, затем наземным транспортом — в Кызылорду и уже оттуда вылетят в США, рассказал РИА Новости представитель НАСА.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, введены ограничения на пересечение границы, исключения сделаны лишь для граждан России, работающих на Байконуре.

17 апреля с МКС должны вернуться Морган, Меир и россиянин Олег Скрипочка. Ожидается, что 10 апреля на МКС прибудут их сменщики — россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.

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