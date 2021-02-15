Трагедия в деревне Будки произошла глубокой ночью. Охваченный огнем дом сельчанина увидели соседи и вызвали спасателей. Огнеборцы по прибытии локализовали, а затем ликвидировали возгорание.
Обгоревшее тело хозяина дома 1959 года рождения нашли под обломками рухнувших конструкций. Все обстоятельства произошедшей трагедии устанавливают следователи районного подразделения.
– В качестве версии пожара, приведшего к гибели сельчанина, рассматривается неосторожное обращение с огнем, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
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В Наровлянском районе в загоревшемся доме погиб немолодой сельчанин
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