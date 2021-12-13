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  2. В Наровле утонул рыбак, в Гомеле удалось спасти сразу двух любителей зимней ловли

В Наровле утонул рыбак, в Гомеле удалось спасти сразу двух любителей зимней ловли

Трагедия в Наровле произошла 11 декабря. В 10 утра служба МЧС получила сообщение, что около затона Припяти лежат вещи и снасти, неподалеку на тонком льду просматривается провал...


На место происшествия прибыли водолазы ОСВОД. Опасения оказались не напрасными: около 12 дня из воды подняли тело мужчины.


Сегодня около 10 утра в Гомеле спасателям  МЧС поступило сообщение о тонущем на Гребном канале реки Сож мужчине.

– Когда специалисты прибыли на место, то в воде находились уже двое мужчин. Как затем выяснится, один бросился помогать другому, в итоге оба оказались в небезопасной ситуации. Так как помощь прибыла вовремя, обоих рыбаков удалось спасти, – сообщают в областной организации ОСВОД.


Специалисты бьют тревогу: выход на лед сейчас крайне опасен, толщина составляет 2–3 сантиметра, а безопасная толщина льда – 7–9 сантиметров.

Фото МЧС

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