В Наровле на пожаре в частном доме погиб местный житель

По прибытии они зафиксировали сильное задымление, шедшее из квартиры № 1, и направились в жилье, где должен был находиться жилец. Мужчину 1951 года рождения без признаков жизни обнаружили на полу в жилой комнате.– сообщаетОбстоятельства произошедшего уточняются.Фото МЧС