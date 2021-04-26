В Наровле на пожаре в частном доме погиб местный житель

Пожар в одной из квартир деревянного одноэтажного дома на двух хозяев произошел под утро. Очевидец поспешил вызвать спасателей.
По прибытии они зафиксировали сильное задымление, шедшее из квартиры № 1, и направились в жилье, где должен был находиться жилец. Мужчину 1951 года рождения без признаков жизни обнаружили на полу в жилой комнате.
– В качестве версии пожара, приведшего к трагедии, рассматривается неосторожность погибшего при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото МЧС
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