В НАН разработали и освоили производство экспресс-тестов на COVID-19

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Экспресс-тест SARS-CoV-2-Антиген предназначен для определения наличия в организме антигена вируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа. Экспресс-тест позволяет обнаружить нуклеокапсидный антиген коронавируса в образце мазка из носоглотки. Он представляет собой набор компонентов и может быть выполнен в течение 10-15 минут. Провериться можно как самостоятельно дома, так и в медучреждениях.Учеными и специалистами уже разработан экспресс-тест для качественного определения антител (наличие иммунитета во время или после перенесенного заболевания) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Экспресс-тест SARS-CoV-2-IgМ/IgG для определения антител класса IgM и IgG вируса SARS-CoV-2 в крови, в сыворотке или плазме крови человека методом иммунохроматографического анализа. Эти тест-системы будут полезны тем, кто переболели коронавирусом, но заботятся о себе хотят проверить наличие иммунитета к COVID-19.В бытовых условиях анализ проводят по одной капле крови человека, взятой из пальца. Но важно понимать, что антитела в организме могут появиться не сразу. На 3-5 день заболевания могут сформироваться ранние антитела IgM и на 6-10 день - класса IgG. При стертых формах заболевания специфические антитела IgG к коронавирусу могут начать появляться только к двадцатому дню заболевания.Качество экспресс-тестов подтверждено лабораторными исследованиями и клиническими испытаниями. Сейчас они поставляются в учреждения здравоохранения, а также в аптечные и крупные торговые сети.Специалисты обращают внимание, что экспресс-тесты дают предварительные результаты, которые указывают на необходимость обращения в медучреждение для более детального обследования. Тесты не предназначены для постановки диагноза и назначения лечения.