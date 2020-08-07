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В НАН открылась выставка «Беларусь интеллектуальная»

В Национальной академии наук открылась выставку «Беларусь интеллектуальная». Мероприятие организовано совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой. На экспозиции представлено свыше 150 последних новейших разработок и технологий отечественных ученых. 

Научную экспозицию условно разделили на три кластера: «IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики», «Преодоление COVID-19» и «Технологии будущего». Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков замечает, что НАН работает в  большом количестве научных направлений и уместить все разработки на одной выставке крайне сложно: 

- Поэтому мы продемонстрировали лучшие наши разработки. В академии наук каждый день появляется что-то новое. Здесь мы собрали наиболее яркие и эффективные разработки. 

К примеру, Институт физики НАН Беларуси представляет лазерно-оптический анализатор дефектов «Луч-54», который предназначен для контроля поверхности полированных пластин, использующихся для создания микроэлектронной продукции (чипы, датчики, в том числе для космической, военной промышленности).

В свою очередь ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» демонстрирует электромагнитные и радиационные защитные экраны на основе композиционных материалов. Они представляют интерес для минимизации воздействия ионизирующего излучения (электроны, протоны, гамма-кванты) на полупроводниковую компонентную базу, работающую в экстремальных условиях земного и околоземного пространства (геостационарная орбита Земли).

В рамках мероприятия БелТПП представит концепцию постоянно действующей выставки достижений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная», руководители НАН Беларуси и БелТПП совместно с учеными обсудят перспективы и конкретные совместные шаги по продвижению высокотехнологичной белорусской продукции на экспорт. Председатель Белорусской торгового-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что это уникальный совестный проект. 

- Проект реализуем уже более двух лет. За это время достигли и серьезных результатов. Впервые мы выставку представили на втором съезде ученых, как прототип серьёзной, большой выставки, смысл которой во многом заключается в том, чтобы продвигать наши разработки на глобальном рынке. 

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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