В НАН Беларуси пройдет конгресс "Наука, питание и здоровье" 24 июня

В работе форума примут участие ведущие ученые и специалисты научных организаций страны, представители министерств, ведомств и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли, учреждений образования, эксперты из России, Молдовы, Казахстана, Армении и Украины.Конгресс пройдет в двух форматах.В пресс-службе НАН подчеркнули, что целью конгресса является обсуждение проблемы питания и здоровья человека и поиск эффективных путей обеспечения и повышения качества пищевой продукции, приоритетное развитие научных исследований в области создания продуктов питания; развитие технологий производства, направленных на повышение качества пищевой продукции и продвижение принципов здорового питания в интеграционном формировании Евразийского экономического союза.Отмечается, что на значимом научном мероприятии будет затронут широкий круг актуальных для современного общества проблем. Среди них – организация и обмен опытом по оценке и прогнозированию качества и безопасности пищевой продукции на уровне ЕАЭС, обсуждение научных достижений в области создания инновационных технологий продуктов питания, реализация научных исследований в сфере производства и обращения безопасного и качественного продовольствия как основы питания и здоровья человека.Кроме того, участники форума проанализируют и обсудят современные тенденции в области достижения и управления качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевой продукции на международном, региональном и национальном уровнях, а также затронут вопрос популяризации отечественных разработок в области производства пищевой продукции для здорового питания, в том числе со сниженным содержанием жира, сахара, соли, а также специализированной и обогащенной пищевой продукции.Организатором мероприятия выступил Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.