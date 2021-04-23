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  2. В НАН Беларуси прошел круглый стол, посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС

В НАН Беларуси прошел круглый стол, посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС

Во время круглого стола ученые и ведущие специалисты Академии наук Беларуси обсудили целый ряд вопросов, связанных с преодолением последствий катастрофы на ЧАЭС. Например, медико-биологические последствия аварии, особенности ведения сельского хозяйства на загрязненных радионуклидами землях, функционирование лесных экосистем в зоне радиоактивного загрязнения и многое другое. 

Особое внимание заместитель директора по научной работе ГНУ «Институт леса» НАН Беларуси Владимир Усеня обратил на республиканский допустимый уровень загрязнения древесины. По словам ученого, заготовка древесины проводится только в тех лесах, где этот уровень находится в пределах нормы. Так обеспечивается безопасность ее использования.

– Существуют определенные методы, которые определяют загрязнение древесины. Эти показания сравниваются с установленным по республике допустимым уровнем загрязнения. Определяются места, где производится рубка и заготовка «чистой» древесины, которая в дальнейшем может быть использована в народном хозяйстве. То есть никакой опасности древесина, которая заготавливается и которую потом покупает население, не представляет. Кроме того, обеспечивается полная радиационная безопасность людей, которые работают в лесах зоны радиоактивного загрязнения. 

Чернобыльская катастрофа оказала негативное влияние на все сферы деятельности человека. Но в большей степени пострадало сельское хозяйство. Радиоактивному загрязнению подверглось 1866 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В результате из оборота было выведено 264,5 тысячи земель, которые стали непригодны для дальнейшего использования. Были ликвидированы 54 сельскохозяйственные организации (на тот момент они назывались колхозами и совхозами). Сейчас в сельхозпользовании находятся 825 тысяч гектаров земель, загрязненных цезием-137, и 279 тысяч гектаров, загрязненных стронцием-90. Такие земли есть в 56 районах Беларуси. 

Для получения нормативно «чистой» сельхозпродукции в рамках государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС проводится система защитных мероприятий, рассказывает заместитель директора по научной работе Института почвоведения и агрохимии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай Цыбулько: 

– Например, известкование кислых почв, применение дополнительных доз калийных и фосфорных удобрений, создание культурных кормовых угодий для сельскохозяйственных организаций. А также работы на внутрихозяйственных мелиоративных сетях для оптимизации водного режима почв, поскольку он оказывает серьезное влияние на параметры поступления и цезия, и стронция в растения и в целом в сельскохозяйственную продукцию. 

Не остались без внимания послеаварийная динамика биоразнообразия растительного покрова в белорусском секторе 30-км зоны вокруг ЧАЭС, развитие актуальных направлений исследований животного мира на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Кроме того, участники представили научные доклады по таким проблемам как: социально-экономические последствия Чернобыльской катастрофы для Беларуси: 35 лет спустя; белорусская государственность в испытаниях Чернобыльской катастрофы (1986–1991гг.), трагедия Чернобыля и ее отображение в белорусской литературе. 
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