В начале февраля волна бытовых проблем накроет эти знаки зодиака

Последний месяц зимы окажется одним из самых напряженных в бытовом плане для некоторых знаков зодиака. Кому звезды пророчат прибавление обыденных проблем в самом начале февраля? Ответ читайте здесь.





Близнецы

Для представителей данного знака зодиака февраль начнется с огромного желания менять все вокруг в физическом плане. Что поделаешь, звезды так сошлись. Близнецы будут полностью поглощены своими идеями: от нового расположения вещей на рабочем столе, до кардинальной перестановки мебели во всей квартире. Конечно, домочадцам будет очень нелегко это все пережить. Мнение окружающих и родных вряд ли будет интересовать Близнецов, а все аргументы против «нужных» перемен будут только злить. Если в вашем окружении есть Близнецы – держитесь, если вы сами Близнецы – успехов!

Лев

Львам повезло меньше, чем Близнецам. Тут ситуация диаметрально противоположная. Наряду с полным отсутствием желания решать какие-либо бытовые проблемы на Львов эти проблемы будут сыпаться как из рога изобилия. Крепитесь! Представителей этого знака ждет все: и перегоревшие лампочки, и потекшие краны, и неисправная бытовая техника, и даже сломанная ножка стула. Со всем этим придется как-то сражаться. Не отчаивайтесь, февраль не бесконечный.

Скорпион

Скорпионам начало февраля предвещает ухудшение отношений с детьми и старшим поколением, причем именно на бытовой почве. Представителям этого знака зодиака будет крайне сложно в окружении родных людей, потому что обострится желание Скорпионов участвовать во всех сферах их жизни – даже там, где это совсем неуместно. Скорпионы, поверьте, не рухнет без вашего контроля налаженный быт! И мусор будет вынесен без вашего участия – как и прежде.