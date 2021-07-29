В начале августа этих знаков зодиака любовь накроет с головой

фото

pixabay.com

Лев

Дева

Рыбы

В начале августа Львам следует проявить максимальную активность и общительность. Тогда появится реальный шанс повстречать свою вторую половинку. Звезды уверены, что почти все в этом вопросе будет зависеть от самих Львов. Отодвиньте все посторонние дела на второй план и полностью посвятите себя любимому человеку. Заложенный фундамент отношений в этот период послужит хорошей основой для крепкого и счастливого союза в будущем.В центре внимания окружающих будут Девы. И неудивительно. Звезды уверяют, что в самом начале августа у представителей этого знака зодиака настолько усилятся личное обаяние и энергетика, что дела сердечные займут все свободное время Дев. У семейных Дев жизнь заиграет новыми яркими красками, а одинокие повстречают свою судьбу. Примечательно, что отношения, которые завяжутся в августе, будут наполнены романтикой, развиваться будут стремительно, станут крепкими и гармоничными.Даже те Рыбы, которые сейчас не готовы к отношениям, не смогут поспорить с судьбой и звездами. Начало августа принесет новые знакомства с интересными и позитивными людьми. Как бы ни сопротивлялись представители данного знака, любовь, романтика и эмоции будут окутывать их. Рыбам стоит отпустить ситуацию и довериться своей интуиции. Она подскажет, как поступать дальше.