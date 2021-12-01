В Мюнхене на стройплощадке прогремел взрыв, есть пострадавшие

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва на строительной площадке около железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.
- Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Наши сотрудники уже на месте, - сообщается в Twitter-аккаунте полиции Мюнхена. Уточняется, что "опасная зона оцеплена, за ее пределами угрозы нет".
Движение поездов на главном вокзале Мюнхена сейчас приостановлено.
По актуальной информации издания газеты, взрыв могла спровоцировать детонация авиационной бомбы времен Второй мировой войны. В результате пострадали три человека, один из них получил тяжелые травмы.
Точная причина случившегося еще не установлена. На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины и около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб. Над территорией кружил вертолет федеральной полиции.
Фото: action-camera.eu