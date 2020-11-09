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В Мядельском районе сегодня открыли новую современную сельскую школу

Новую школу в агрогородке Занарочь ждали давно, а возвели ее по соседству со старой за 4 месяца. Учреждение рассчитано на 108 мест и представляет собой одноэтажное здание, в котором компактно обустроены просторные учебные классы, пищеблок, спортивный зал, укомплектованы лингафонный кабинет, компьютерный класс, медицинский кабинет и пункт коррекционно-педагогической помощи, технического и обслуживающего труда, библиотека. Оборудован уголок «Семейная гостиная», в котором будет организована работа родительского университета. На прилегающей территории расположились игровые зоны и площадка психологической разгрузки. Объект построен за счет республиканского и областного бюджетов.


Тепло поздравил ребят и коллектив школы председатель Минского облисполкома Александр Турчин и подарил сертификат на приобретение теплицы. Глава центрального региона проводил учеников в новое здание, лично оценил проделанную работу, узнал мнение педагогов и их воспитанников. После знакомства пообщался с журналистами:


– К сожалению, в последнее время на селе пришлось чаще закрывать школы, чем строить. Поэтому открытие этого объекта выбивается из общего тренда. В этом населенном пункте есть стабильность в количестве детей, которые будут здесь учиться. Школа построена за 4 месяца. Здание старой школы требовало ремонта, но мы посчитали, что его реконструкция обошлось бы в большую сумму, чем строительство. Думаю, что все получилось. На мой взгляд, если на селе у нас будут школы, больницы, торговые центры, которые ничем не уступают городским, то и люди не захотят уезжать. К тому же они везде стали более мобильными. У каждого, считай, есть автомобиль. А жить в благоприятной экологической среде, особенно сейчас, с учетом эпидемиологической обстановки, –  то что надо. Мне бы хотелось, чтобы возведение таких объектов стало системой –е исключением из правил, а скорее доброй традицией. Строительство обошлось в чуть более 4,5 миллиона рублей. Это не самые большие деньги, и при необходимости любой регион может себе позволить раз в год или два строить такие объекты. И мы будем двигаться в этом направлении.



Директор новой школы Виктория Кумище тоже поделилась впечатлениями:


– Здание, в котором мы учились, было тесным для нас. Дети учились в 2 смены. Получив новое здание, мы не только разгрузили детей в образовательном процессе, но и получили новые возможности, современное оборудование. Все в комплексе делает процесс обучения более качественным. Согласна с Александром Генриховичем, что сельские дети имеют право на равные условия с городскими. Мы надеемся, что мы реализовали максимально мечты наших детей. Будем обживаться, есть над чем в этом плане работать. У нас появится теплица. Будем выращивать овощи, тем более на третий ступени обучения, 10–11 классы, у нас идет подготовка по профессии овощевод. Мы заложили сад, будем развивать садоводство. Важно, что наши дети получают не только глубокие знания по всем предметам, но и практические навыки, которые им необходимы в самостоятельной жизни. Девочки у нас охотно учатся, например, на швейных машинках работать, а мальчики – на токарных станках. Классы у нас небольшие. Средняя наполняемость – 10 детей. Это очень комфортно. Учитель имеет возможность уделить внимание каждому ребенку. И сегодня для нас – настоящий праздник.




Учитель трудового обучения и черчения Татьяна Кондрашова, которая  работает в агрогородке 5 лет, тоже  рада новым условиям:

– Я люблю свою работу. И дети у нас очень отзывчивые, трудолюбивые, талантливые. Новые технические возможности станут для них отличной базой для творческих инициатив и оттачивания практических навыков.


Восьмикласснику Валерию Рослику доверили вручить подарок Александру Турчину. Презент ребята сделали своими руками на уроках труда. Креативная работа, выполненная в технике ассамбляж, представляет собой картину из различных материалов. На ней изображена рыба – символ озерного края, изобилия и гармонии.


Школьник поделился:

– Мы очень счастливы и благодарны, что у нас теперь есть такая школа. Уроки труда – мои любимые. И теперь буду ходить на них с еще большим удовольствием.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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