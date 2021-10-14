В Мядельском районе сборщица ягод угодила в болото: выбраться помогли спасатели

Работники МЧС помогли женщине выбраться из болота. Об этом информирует Минское областное управление МЧС.
13 октября в 17:50 спасателям стало известно о том, что требуется помощь в поиске потерявшегося человека в лесу около деревни Черемшицы. Было известно, что пенсионерка около двух часов дня отправилась в лес за ягодами и к вечеру не вернулась домой.
– Прибыв на место, спасатели позвонили женщине. Она сообщила, что зашла в лес и сразу повернула направо. Но позже выяснилось, что перед этим она прошла еще около двух километров. Работники МЧС прочесывали лес пешком, звали потерявшуюся, но безуспешно. Женщина также сообщила, что дошла до болота, где собирала клюкву. По дороге спасатели встретили на квадроцикле мужчину с женщиной. Те рассказали, что видели на болоте женщину, собиравшую ягоды, – прокомментировали в ведомстве.
В 18:34 пенсионерку обнаружили, в помощи медиков она не нуждалась.
Видео Минского областного управления МЧС