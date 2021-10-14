В Мядельском районе сборщица ягод угодила в болото: выбраться помогли спасатели

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

13 октября в 17:50 спасателям стало известно о том, что требуется помощь в поиске потерявшегося человека в лесу около деревни Черемшицы. Было известно, что пенсионерка около двух часов дня отправилась в лес за ягодами и к вечеру не вернулась домой.прокомментировали в ведомстве.В 18:34 пенсионерку обнаружили, в помощи медиков она не нуждалась.Видео Минского областного управления МЧС