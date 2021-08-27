В МВД заявили о росте киберпреступности

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Одна из актуальных схем действий мошенников – звонок якобы от милиционера. Злоумышленник убеждает жертву сообщить реквизиты своего банковского счета.В ГУПК КМ МВД на днях обратились два человека, которых пытался обмануть аферист. В обоих случаях он представлялся сотрудником «управления К», называя ФИО несуществующего человека. Далее действовал по обычному сценарию и убеждал, что для блокировки действий киберпреступников необходимо назвать комбинацию цифр на платежной карте.Мошенник остался ни с чем. В первом случае девушка сразу закончила разговор, так как была осведомлена о подобных махинациях. Во втором случае директора коммерческой компании спасло только то, что в тот момент у него при себе не оказалось карточки. Но позже, когда он все-таки понял, с кем имел дело, позвонил в милицию и сообщил о происходящем.Есть и другая схема – получение кредита. Аферист представляется правоохранителем или сотрудником службы безопасности банка и сообщает, что якобы с его счета кто-то пытается похитить все средства. Чтобы помочь, звонящий предлагает открыть кредитную линию и сообщить реквизиты счета. Так злоумышленник похищает все деньги, а пострадавший остается с обязательством погасить кредит.Третья схема – получение удаленного доступа к смартфону. Злоумышленник под видом работника банка сообщает жертве об угрозе, нависшей над ее банковским счетом. Чтобы спасти данные, он рекомендует установить на смартфон программу дистанционного доступа. Если человек соглашается, у афериста появляется контроль над устройством. Он открывает приложение интернет-банкинга и переводит деньги на свой счет.Специалисты ГУПК КМ МВД в очередной раз напоминают, что мошенники легко входят в доверие. Чтобы не пострадать от их действий, нужно придерживаться следующих правил. Никогда и ни при каких условиях не сообщайте незнакомцам свои личные данные. Помните, что работники банков и милиционеры обладают всей нужной информацией, они не будут звонить и уточнять ее. Нельзя предоставлять доступ к своему устройству посторонним и устанавливать сторонние программы. При возникновении малейших сомнений относительно операций с вашими финансами сразу же обратитесь в банк.Видео МВД