В Министерстве внутренних дел заработала единая информационная база данных. Картотека несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения. Система создана для упреждения преступлений или правонарушений. О том, как работает система, рассказали разработчики в эфире телеканала Беларусь 1.
– После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию о лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы, – пояснил начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.
В данной картотеке будет максимум сведений о тех, кто когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках.
– Это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде, – дополняет Александр Купченя.
На сегодня в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой:
1. Контроль
Это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам.
2. Учет
Социальный портер картотеки.
3. Статистика
Система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков.
Разработчики считают, что система видеонаблюдения – большое дело в сфере общественной безопасности.
Видео: ГУВД Мингорисполкома
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В МВД заработала единая информационная система
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