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В МВД заработала единая информационная система

В Министерстве внутренних дел заработала единая информационная база данных. Картотека несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения. Система создана для упреждения преступлений или правонарушений. О том, как работает система, рассказали разработчики в эфире телеканала Беларусь 1.

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– После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию о лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы, – пояснил начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя

В данной картотеке будет максимум сведений о тех, кто когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках.  

– Это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде, – дополняет Александр Купченя.

На сегодня в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой:

1. Контроль
Это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам.

2. Учет
Социальный портер картотеки.

3. Статистика
Система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков.

Разработчики считают, что система видеонаблюдения – большое дело в сфере общественной безопасности. 

Видео: ГУВД Мингорисполкома
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