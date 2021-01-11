В МВД рассказали, сколько будут стоить биометрические паспорта и когда их начнут выдавать

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В ведомстве сообщили, что имеется необходимое высококачественное оборудование для сбора биометрических данных.Выдача новых биометрических паспортов начнется сразу после официального принятия соответствующего нормативного правового акта. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.– заявил замначальника ДГиМ МВД.Так, новые биометрические паспорта будут отличаться от обычных. Предусмотрено, что документ будет содержать микросхему с фото владельца, отпечатки его пальцев и электронную подпись.Планируется, что срок изготовления документов будет не более 15 дней. Предусмотрено и ускоренное пятидневное оформление.Белорусы в возрасте до 14 лет будут получать карту бесплатно. Пенсионерам и инвалидам она обойдется в одну базовую величину, для всех остальных граждан – 1,5.А если есть необходимость выезжать за границу, тогда нужно будет получить и биометрический паспорт.