В Беларуси сегодня все подразделения по гражданству и миграции полностью готовы к выдаче биометрических документов.
Фото: БЕЛТА
В ведомстве сообщили, что имеется необходимое высококачественное оборудование для сбора биометрических данных.
Выдача новых биометрических паспортов начнется сразу после официального принятия соответствующего нормативного правового акта. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.
– Новый закон будет регламентировать дату выдачи и связанные с этой процедурой нюансы. Белорусы будут получать ID-карту, которая будет действовать внутри страны, – заявил замначальника ДГиМ МВД.
Так, новые биометрические паспорта будут отличаться от обычных. Предусмотрено, что документ будет содержать микросхему с фото владельца, отпечатки его пальцев и электронную подпись.
Планируется, что срок изготовления документов будет не более 15 дней. Предусмотрено и ускоренное пятидневное оформление.
Белорусы в возрасте до 14 лет будут получать карту бесплатно. Пенсионерам и инвалидам она обойдется в одну базовую величину, для всех остальных граждан – 1,5.
А если есть необходимость выезжать за границу, тогда нужно будет получить и биометрический паспорт.
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В МВД рассказали, сколько будут стоить биометрические паспорта и когда их начнут выдавать
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