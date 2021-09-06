В МВД прокомментировали информацию об освобождении белоруса из рабства в России

В субботу, 4 сентября, в сети появились сведения о том, что гомельчанин Андрей Купреенко был освобожден из рабства в России. Информация о розыске пропавшего без вести белоруса не соответствует действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
В Министерстве внутренних дел пояснили, что в 2007 году по заявлению матери Калинковичский РОВД объявил мужчину в розыск как без вести пропавшего. В 2018-м он попал в поле зрения полицейских Кабардино-Балкарии и тогда же подал заявление о прекращении розыска. В письменном обращении гражданин Беларуси заявил, что в отношении него не совершались противоправные действия. Уголовное дело по факту исчезновения человека было закрыто на основании поступивших в страну документов.
По данным МВД, в 2019 году Андрей Купреенко был в Беларуси и получил новый паспорт в связи с утерей старого. Других заявлений о пропаже мужчины в милицию не поступало.
Фото из архива БЕЛТА