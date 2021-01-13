В ведомстве продолжают устанавливать лиц, которые размещают в сети оскорбления, клевету и угрозы в адрес милиционеров и членов их семей. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Фото: БЕЛТА
На днях сотрудники ГУСБ МВД установили очередного «судью-комментатора» в интернете – 36-летнего инструктора-методиста столичного фитнес-клуба. В деструктивном Telegram-канале мужчина неоднократно размещал нецензурные высказывания в отношении генерала милиции.
Сейчас минчанин уже отбывает административный арест, его действиям будет дана правовая оценка.
В целом за последние 5 месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек.
В МВД напоминают: публичные клевета и оскорбления представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей влекут уголовную ответственность. Интернет-пространство не является территорией вседозволенности, а анонимный формат общения не гарантирует безнаказанность. В гонке за правом на свободу мнений и суждений следует обдуманно и взвешенно подбирать слова и выражения.
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В МВД посчитали угрозы и оскорбления в свой адрес – возбуждено 322 уголовных дела
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