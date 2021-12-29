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  2. В МВД Германии заявили, что протесты из-за ковидных ограничений в стране стали более радикальными

В МВД Германии заявили, что протесты из-за ковидных ограничений в стране стали более радикальными

Протесты противников ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в Германии, становятся частично более радикальными, насилие растет. Это подчеркнул представитель германского МВД Стив Альтер, пишет РИА Новости.


- Мы констатируем, что протесты становятся частично более радикальными, все больше сопровождаются насилием, - обратил внимание Стив Альтер на брифинге в Берлине, отметив, что данная тенденция "касается не всех участников" уличных акций.

По его словам, в рядах протестующих присутствует праворадикальный элемент. Правоохранители внимательно наблюдают за этим.

Немногочисленные, но регулярные акции протесты в виде "уличных гуляний" проходят в Германии на фоне ужесточения мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Германии, где проживает 84 183 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 7 059 346 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции составило 111 752. Вылечились в стране 6 277 400 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.
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Фото: РЕЙТЕР
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