В МВД Германии заявили, что протесты из-за ковидных ограничений в стране стали более радикальными

- обратил внимание Стив Альтер на брифинге в Берлине, отметив, что данная тенденция "касается не всех участников" уличных акций.По его словам, в рядах протестующих присутствует праворадикальный элемент. Правоохранители внимательно наблюдают за этим.Немногочисленные, но регулярные акции протесты в виде "уличных гуляний" проходят в Германии на фоне ужесточения мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В Германии, где проживает 84 183 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 7 059 346 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции составило 111 752. Вылечились в стране 6 277 400 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.