В Музее землеведения БГУ появились уникальные экспонаты – железные метеориты

– объяснилаВ Музее землеведения будет интересно побывать не только студентам профильных специальностей, но и рядовым посетителям. Ведь помимо метеоритов здесь представлено немало уникальных находок. Например, сегодня это единственный музей в стране, где можно увидеть экспонаты мамонтовой фауны.Фото пресс-службы БГУ