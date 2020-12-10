Музей площадью более 200 квадратных метров расположился на первом этаже факультета географии и геоинформатики БГУ. Коллекционный фонд насчитывает более 25 тысяч экспонатов. Уникальная новинка – два редких железных метеорита общим весом 168 килограммов.
– Метеориты бывают железные, каменные и железокаменные, – объяснила заведующая музеем землеведения БГУ Валентина Смолякова. – 90 процентов всех метеоритов – каменные, но до Земли они долетают реже остальных, разрушаются при входе в атмосферу. У нас хранились образцы всех трех видов, но очень маленькие. Теперь наша коллекция пополнилась такими увесистыми экспонатами. Метеориты очень редкие и представляют большой интерес для науки. Они настолько ценные, что некоторые продают их по каратам.
В Музее землеведения будет интересно побывать не только студентам профильных специальностей, но и рядовым посетителям. Ведь помимо метеоритов здесь представлено немало уникальных находок. Например, сегодня это единственный музей в стране, где можно увидеть экспонаты мамонтовой фауны.
Фото пресс-службы БГУ
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В Музее землеведения БГУ появились уникальные экспонаты – железные метеориты
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