В музее Янки Купалы в Минске от отравления газом погиб сотрудник

– сказано в сообщении СК.Следственно-оперативная группа работает на месте. Сотрудники МЧС, ГКСЭ и милиционеры осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы.Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.Фото Следственного комитета