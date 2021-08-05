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  2. В музее Янки Купалы в Минске от отравления газом погиб сотрудник

В музее Янки Купалы в Минске от отравления газом погиб сотрудник

Сегодня в столичном музее Янки Купалы от отравления газом погиб сотрудник. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


– По предварительной информации, утром 5 августа во время плановой проверки системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы произошел выход углекислого газа. В результате случившегося 67-летний работник музея скончался на месте происшествия, – сказано в сообщении СК. 

Следственно-оперативная группа работает на месте. Сотрудники МЧС, ГКСЭ и милиционеры осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы. 

Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. 

Фото Следственного комитета 
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