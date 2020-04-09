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  2. В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда

В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда

Временная выставка к Международному дню узника и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Бухенвальд открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

История Великой Отечественной войны — это трагедия и героизм. Тема нацистских лагерей и оккупационного режима как в Беларуси, так и в других странах, — очень сложная в эмоциональном отношении, призналась куратор экспозиции Наталья Яцкевич:

— Но, тем не менее, это одна из важнейших тем для нашего музея, у нас есть и постоянная экспозиция, которая рассказывает о нацистской оккупации и лагерях, и материалы в фондах, из которых мы формируем временные выставки, чтобы отметить конкретные даты. 11 апреля исполняется 75 лет со дня освобождения Бухенвальда, когда узники подняли вооруженное восстание, — именно эту дату в 1952 году ООН объявила Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.

Выставка компактная, но емкая. Экспозиция включает не только фотографии и документальные материалы о самом лагере и его узниках из фондов музея: мы можем увидеть кисть и шпатель народного художника, Героя Беларуси Михаила Савицкого — одного из узников Бухенвальда, документы и памятки других белорусов, прошедших ад концлагеря и чудом выживших.

—У нас хранится также серия картин Михаила Савицкого «Цифры на сердце», — напомнила Наталья Яцкевич. — Михаил Андреевич сам в течение 4 лет был узником нацистских лагерей, в том числе Бухенвальда. Одна из картин серии — единственный автопортрет, написанный художником, так и называется «Узник 32815»: это был его личный номер. Поскольку картины Савицкого крупногабаритные и мы не имеем возможности показать в рамках этой экспозиции всю серию, то включили несколько репродукций. Хватает и иных важных материалов. Так, я сама помню Александра Кашубарова — он приходил в музей, пока был жив. Он был советским военнопленным, входил в подпольный международный антифашистский комитет, который поднял восстание в Бухенвальде. Александр Кашубаров принес нам документ, свидетельствующий о том, что он был членом этой организации.

Выставка в Музее истории Великой Отечественной войны продлится до 11 мая.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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