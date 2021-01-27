В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка в память о снятии Блокады Ленинграда

вводит в курс дела. -Ответный жест:передал в дар российской стороне подлинные открытки и письма из блокадного Ленинграда.к гостям выставки обратилась. -Эту выставкуназвал важным фактором патриотического воспитания подрастающего поколения. Вот и Наталья Кочанова в своей речи настаивает: подобных мероприятий должно быть больше.- считает она. -Отдельные слова председателя Совета Республики прозвучали в адрес ветеранов: