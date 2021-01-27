Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка в память о снятии Блокады Ленинграда

В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка в память о снятии Блокады Ленинграда

Среди героических событий и дат Великой Отечественной войны есть такие, которые занимают особое место в исторической памяти нашего народа. 77 лет - 27 января 1944 года - назад была полностью снята Блокада Ленинграда. В день очередной годовщины в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка "Навстречу Победе", переданная Международным фондом "Петербургская фотолетопись".


- Мы передаем более сотни планшетов-фотографий. По сути это летописный фонд Великой Отечественной войны, - вводит в курс дела Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. - В нынешний день, когда здесь в музее собрались десятки ветеранов, жителей блокадного города, которые своей малой родиной видят Беларусь, мы сверили позиции, как мы живем сегодня, достойны ли мы того подвига, который принес мир на землю Беларуси, России, стран Содружества. Масштаб того, что для Победы сделал Ленинград и города-герои столь велик, что нам нужны годы и годы, чтобы осмыслить все то, что было сделано великим советским солдатом.


Ответный жест: белорусский издатель, коллекционер и меценат Владимир Лиходедов передал в дар российской стороне подлинные открытки и письма из блокадного Ленинграда.


- День снятия блокады для нас навсегда останется в памяти символом мужества и героизма советского народа, - к гостям выставки обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Белорусы как никто понимают боль той утраты, потому что первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков... Абсолютно правильно сказал Президент нашей страны, что Беларусь является живым памятником той войны. Для нас эта память священна и правда священна. Мы делаем все для того, чтобы передать эту память и правду поколениям, которые идут за нами. Мы понимаем четко, что без прошлого нет будущего.


Эту выставку министр культуры Анатолий Маркевич назвал важным фактором патриотического воспитания подрастающего поколения. Вот и Наталья Кочанова в своей речи настаивает: подобных мероприятий должно быть больше.

- Мы должны рассказывать молодежи о том, с чем мы живем в сердцах, - считает она. - Мы знали о той войне из рассказов родителей, наших соседей, всех тех, кто был с нами рядом. Поэтому мы эту память не предадим никогда. Пусть весь мир знает, что для народов Беларуси и России история Великой Отечественной войны - это символ единения и гордости. Гордости за наш народ.


Отдельные слова председателя Совета Республики прозвучали в адрес ветеранов:

- Ваша жизнь вдохновляет нас, является для нас опорой для того, чтобы выдержать испытания, которые выпадают на нашу долю. Мы не можем предать память нашего старшего поколения и никогда этого не сделаем. Победили тогда - победим и сейчас.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Дмитрий Мезенцев: в течение нескольких дней мы увидим новое подтверждение партнерского сотрудничества
Множество неизвестных: новая партия может появиться в Беларуси
За два последних месяца Беларусь запретила ввоз и реализацию восьми наименований российских «незамерзаек»
В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка в память о снятии Блокады Ленинграда
Госатомнадзор: инфраструктура ядерной безопасности в Беларуси создается с учетом международных подходов
Сергеенко: Шестое Всебелорусское народное собрание значительно отличается от предыдущих
Читатели тоже заметили, что змагарыши портят наш средний IQ. И шлют подтверждения
В США за сутки зафиксировали 142 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры
Госатомнадзор: визит европейских экспертов на БелАЭС планируется в феврале
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умище куда девать?
Создана первая в стране лаборатория по анализу никотиносодержащей продукции
Дорожная безопасность глазами детей на выставке «Соблюдаем законы дорог»
Развитие стройотрасли, системы медобслуживания, образования – Кухарев рассказал о планах на пятилетку
В Житковичах задержана семья гаражных воров
Полнолуние 28 января 2021 года: рекомендации для всех знаков зодиака от астролога
Стало известно, какие симптомы являются предвестниками госпитализации при COVID-19
ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на следующий год
Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике
Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по физической защите ядерных материалов летом текущего года
В Национальном аэропорту Минск изменят схему входа в аэровокзал
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лизать и быковать
Предприятие «Устье» Оршанского района к концу 2021 года намерено получить статус племенного хозяйства
Более 12 тысяч рабочих мест планируют создать по результатам новой инновационной программы
Билл Гейтс назвал условие проведения Олимпийских игр в Токио
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143
Брестчина за прошлый год укрепила позиции в молочном животноводстве
В Беларуси зарегистрировали собственную породу коров
Хойниш-Старега выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону
В Брестской области появится продуктово-ремесленный кластер «Наваколле»
Названы условия, на которых Индия будет принимать туристов
В Беларуси с 1 февраля установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Невероятно тупые
В Египте Красное и Средиземное моря соединит скоростная железная дорога
Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
На озере в Бобруйском районе спасли тонувшего местного жителя
Беларусь и Россия возобновляют авиасообщение
Посол Беларуси провел встречу в МИД Финляндии: обсуждено двустороннее взаимодействие по различным направлениям
Посол: минюсты Беларуси и Армении имеют достаточную базу для эффективного взаимодействия в сфере правосудия
В Гомельской области стационары планомерно возвращаются к традиционному режиму работы
Врач рассказал, какая привычка мешает избавиться от жира на животе
Белорусский рубль 27 января ослаб к трем основным валютам
Более 250 студентов и преподавателей БГПУ принимают участие в интернациональном 56-м «Звездном походе»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Захват интернета
Головченко представил Герасимова в должности председателя Комитета государственного контроля
В Полоцке улицы покрылись черным снегом
От каких болезней на самом деле спасает лук? Рассказал диетолог
Авторы
СКАНИРУЙТЕ