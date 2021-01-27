В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка в память о снятии Блокады Ленинграда

Среди героических событий и дат Великой Отечественной войны есть такие, которые занимают особое место в исторической памяти нашего народа. 77 лет - 27 января 1944 года - назад была полностью снята Блокада Ленинграда. В день очередной годовщины в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка "Навстречу Победе", переданная Международным фондом "Петербургская фотолетопись".
- Мы передаем более сотни планшетов-фотографий. По сути это летописный фонд Великой Отечественной войны, - вводит в курс дела Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. - В нынешний день, когда здесь в музее собрались десятки ветеранов, жителей блокадного города, которые своей малой родиной видят Беларусь, мы сверили позиции, как мы живем сегодня, достойны ли мы того подвига, который принес мир на землю Беларуси, России, стран Содружества. Масштаб того, что для Победы сделал Ленинград и города-герои столь велик, что нам нужны годы и годы, чтобы осмыслить все то, что было сделано великим советским солдатом.
Ответный жест: белорусский издатель, коллекционер и меценат Владимир Лиходедов передал в дар российской стороне подлинные открытки и письма из блокадного Ленинграда.
- День снятия блокады для нас навсегда останется в памяти символом мужества и героизма советского народа, - к гостям выставки обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Белорусы как никто понимают боль той утраты, потому что первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков... Абсолютно правильно сказал Президент нашей страны, что Беларусь является живым памятником той войны. Для нас эта память священна и правда священна. Мы делаем все для того, чтобы передать эту память и правду поколениям, которые идут за нами. Мы понимаем четко, что без прошлого нет будущего.
Эту выставку министр культуры Анатолий Маркевич назвал важным фактором патриотического воспитания подрастающего поколения. Вот и Наталья Кочанова в своей речи настаивает: подобных мероприятий должно быть больше.
- Мы должны рассказывать молодежи о том, с чем мы живем в сердцах, - считает она. - Мы знали о той войне из рассказов родителей, наших соседей, всех тех, кто был с нами рядом. Поэтому мы эту память не предадим никогда. Пусть весь мир знает, что для народов Беларуси и России история Великой Отечественной войны - это символ единения и гордости. Гордости за наш народ.
Отдельные слова председателя Совета Республики прозвучали в адрес ветеранов:
- Ваша жизнь вдохновляет нас, является для нас опорой для того, чтобы выдержать испытания, которые выпадают на нашу долю. Мы не можем предать память нашего старшего поколения и никогда этого не сделаем. Победили тогда - победим и сейчас.
Опубликовано:
209
В музее истории Великой Отечественной войны открылась фотовыставка в память о снятии Блокады Ленинграда
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ