В Музее истории пожарной службы г. Гродно будут проведены вечерние экскурсии

Информацию уточняетДобавлю также, что музей пожарной службы находится в исторической части города, рядом со Старым и Новым замками. Открылся он в 2014 году. Сейчас здесь более 600 экспонатов.Наверняка любителей старины заинтересуют выставленные здесь средства пожаротушения, применяемые еще несколько веков тому назад: деревянные бочки, металлические багры и топоры, а также различные предметы быта, найденные в этом месте при археологических раскопках после того, как была полностью снесена старая пожарная часть. Любопытна и экспозиция с формой огнеборцев и образцами техники, которые использовались со второй половины 19-го века до наших времен.Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…Фото: Гродненское областное управление МЧС