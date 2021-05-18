Сегодня музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. И Беларусь, понятное дело, не исключение. При этом соответствующие мероприятия продлятся всю неделю: и в столице, и в регионах. К примеру, в рамках празднования этой даты 21 мая в Гродно в Музее истории пожарной службы будут проведены вечерние экскурсии для всех желающих.
Информацию уточняет официальный представитель УМЧС по Гродненской области Наталия Живолевская:
– Экскурсионные группы будут формироваться как по предварительной записи, так и в начале каждого часа. Контактные телефоны: (8-0152) 62-16-10 и (8-029) 788-12-55 (МТС). Можно будет посетить не только музей, но и пожарную каланчу. Адрес – улица Замковая, 19.
Добавлю также, что музей пожарной службы находится в исторической части города, рядом со Старым и Новым замками. Открылся он в 2014 году. Сейчас здесь более 600 экспонатов.
Наверняка любителей старины заинтересуют выставленные здесь средства пожаротушения, применяемые еще несколько веков тому назад: деревянные бочки, металлические багры и топоры, а также различные предметы быта, найденные в этом месте при археологических раскопках после того, как была полностью снесена старая пожарная часть. Любопытна и экспозиция с формой огнеборцев и образцами техники, которые использовались со второй половины 19-го века до наших времен.
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…
Фото: Гродненское областное управление МЧС
Опубликовано:
415
В Музее истории пожарной службы г. Гродно будут проведены вечерние экскурсии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter