В Мумбаи за сутки выпало рекордное за полвека количество осадков

В ряде районов индийского Мумбаи, на который обрушился мощный муссонный ливень, за сутки выпало почти 332 мм осадков. Это рекорд за последние 46 лет, сообщили департаменте метеорологии страны.





Так, в мумбайском районе Колаба с 8.30 5 августа до 8.30 6 августа выпало 331,8 мм осадков, проинформировали синоптики.













Сильные муссонные дожди идут в этом регионе уже несколько дней, передает ТАСС, что привело к затоплению ряда районов в Мумбаи. Во вторник власти приняли решение закрыть все офисы и учреждения, за исключением экстренных служб. Приостановлено местное железнодорожное сообщение.







