В Мумбаи откроют генеральное консульство Беларуси

В Мумбаи (Индия) планируется открытие генерального консульства Республики Беларусь. Это следует из информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале.
Такое решение регулируется постановлением Совета Министров от 13 сентября 2021 г. № 525. Генконсульство должно приступить к работе до 31 декабря текущего года.
Расходы на открытие и содержание белорусского диппредставительства возьмет на себя Министерство финансов. Финансирование будет произведено в пределах средств, предусмотренных для Министерства иностранных дел в республиканском бюджете на данные цели.
Постановление вступило в силу сегодня.
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