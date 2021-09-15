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  2. В Мумбаи откроют генеральное консульство Беларуси

В Мумбаи откроют генеральное консульство Беларуси

В Мумбаи (Индия) планируется открытие генерального консульства Республики Беларусь. Это следует из информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале.


Такое решение регулируется постановлением Совета Министров от 13 сентября 2021 г. № 525. Генконсульство должно приступить к работе до 31 декабря текущего года. 

Расходы на открытие и содержание белорусского диппредставительства возьмет на себя Министерство финансов. Финансирование будет произведено в пределах средств, предусмотренных для Министерства иностранных дел в республиканском бюджете на данные цели.

Постановление вступило в силу сегодня. 

Фото: pixabay.com
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