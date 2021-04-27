Житель Мозыря 1948 года рождения отправился на рыбалку в затон Припяти утром 19 апреля и не вернулся домой. Родственники забили тревогу. Были организованы его поиски, которые не дали результатов. Тело мужчины недавно обнаружили у деревни Верхний Млынок местные жители.
– На место происшествия выехали водолазы Мозырской спасательной станции. Они транспортировали тело на берег, – рассказал представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Место утопления мозырянина не характеризуется большой глубиной. Можно предположить, что он упал в воду, когда ставил снасти, выбраться же не смог. Проверку проводят районные следователи, которые и выяснят обстоятельства произошедшего.
Фото: архив БЕЛТА
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В Мозырском районе спасатели-водолазы достали из воды ранее утонувшего рыбака
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