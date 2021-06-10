ДТП произошло на автодороге Р36 Мозырь – Лельчицы в деревне Каменка.
57-летний водитель автомобиля Volvo при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю Иж-2125, которым управлял 66-летний водитель. Произошло столкновение транспортных средств.
– Пострадал девятилетний пассажир автомобиля "Иж". Мальчик сидел на заднем сиденье без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Ему потребовалась медицинская помощь, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал девятилетний пассажир
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