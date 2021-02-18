44-летний мозырянин растапливал вечером печь в дачном доме в деревне Мелешковичи. Через некоторое время почувствовал себя плохо, вызвал «скорую».
Медики поставили диагноз об отравлении угарным газом и отвезли пострадавшего в городскую больницу. Его состояние оценивается средней тяжести. Он - в сознании.
- Предполагаемая причина отравление - преждевременное закрытие задвижки печного дымохода,- сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
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В Мозырском районе местный житель отравился угарным газом
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК