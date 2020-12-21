Сотрудники службы БЭП застали мужчину, когда он переносил 20 литров спиртосодержащей жидкости из хозпостройки в легковушку.
С ним начали разбираться. В хозпостройке обнаружили еще 220 литров такой жидкости. Проверили и дом. Там нашли 129 бутылок алкоголя, не маркированного акцизными марки Беларуси, различных брендов, всего около 114 литров.
- Спиртосодержащая продукция изъята, в отношении 41-летнего бутлегера начат административный процесс,- сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В Мозырском районе местный житель хранил около 400 литров алкоголя
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