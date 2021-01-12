Несчастье произошло в поселке Криничный в частном доме рано утром. На мужчине 1955 года рождения загорелась одежда. Он получил тяжелые ожоги и был доставлен в больницу, где вскоре скончался.
К ликвидации пожара в жилой постройке подразделения МЧС не привлекались. Идет расследование.
– Рассматриваемая версия, приведшая к трагедии – неосторожность при курении, – сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
Фото МЧС
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В Мозырском районе из-за ожогов скончался пожилой сельчанин
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