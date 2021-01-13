В Мозырском районе братья-трактористы и водитель грузовика похитили у сельхозпредприятия более 1000 литров дизеля

Их товарищ по коллективу, 26-летний водитель МАЗа, искусственно накручивал километраж на спидометре, получал излишки, которые составили 240 литров. Трофейное топливо также, как и смекалистые товарищи по коллективу, спрятал в хозпостройке родителей. Факты хищения, что не осталось незамеченным на предприятии, выявили сотрудники ОБЭП и уголовного розыска Мозырского РОВД.– сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Фото УВД Гомельского облисполкома