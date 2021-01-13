Братья-трактористы 26 и 29 лет, чтобы сэкономить топливо, устанавливали глубину пахоты намного меньше, чем требует агротехника. Объем работ в плане охвата площади при этом выполнялся. За счет технологической хитрости они сэкономили более 800 литров дизельного топлива на сумму 1400 рублей. Для сохранности спрятали его в деревне на усадьбе родителей.
Их товарищ по коллективу, 26-летний водитель МАЗа, искусственно накручивал километраж на спидометре, получал излишки, которые составили 240 литров. Трофейное топливо также, как и смекалистые товарищи по коллективу, спрятал в хозпостройке родителей. Факты хищения, что не осталось незамеченным на предприятии, выявили сотрудники ОБЭП и уголовного розыска Мозырского РОВД.
– Возбуждены уголовные дела по статье за растрату вверенного имущества. В ситуации с братьями еще и с нюансом – «группой лиц», – сообщают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Мозырском районе братья-трактористы и водитель грузовика похитили у сельхозпредприятия более 1000 литров дизеля
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