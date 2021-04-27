В Мозыре водитель-нарушитель, уходя от ГАИ, прыгнул в Припять и стал тонуть – его спас инспектор

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В ответ на требование остановиться водитель только прибавил газу, однако потерял управление, легковушка врезалась в бордюрный камень и остановилась. Водитель не спешил сдаваться – прыгнул в Припять и стал тонуть.Один из милиционеров бросился за ним и вытащил из реки горе-пловца.– рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.По факту произошедшего составлено четыре административных протокола, автомобиль транспортирован на штрафстоянку.Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома