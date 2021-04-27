В Мозыре водитель-нарушитель, уходя от ГАИ, прыгнул в Припять и стал тонуть – его спас инспектор

Инцидент произошел на одной из улиц райцентра поздним вечером. Внимание сотрудников межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома привлек Ford с выключенными фарами и двигавшийся с большой скоростью.
Один из милиционеров бросился за ним и вытащил из реки горе-пловца.
– Нарушителем оказался 27-летний житель Речицкого района с явными признаками алкогольного опьянения, хотя от медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что у него нет и прав, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
По факту произошедшего составлено четыре административных протокола, автомобиль транспортирован на штрафстоянку.
Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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