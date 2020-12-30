ДТП произошло около деревни Митьки в утренний час. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля BMW обгонял попутный транспорт, выехал на встречную полосу, где произошло боковое столкновение с грузовиком МАЗ. Легковушка оказалась в кювете, водителя и пассажира зажало в сильно покореженной машине.
Чтобы их освободить, на место происшествия вызвали спасателей.
– При помощи гидравлического инструмента сотрудники МЧС освободили пострадавших людей и передали медикам «скорой». После осмотра с предварительными диагнозами «ЧМТ, закрытый перелом ноги, множественные ушибы» водителя и пассажира госпитализированы в УЗ «Мозырская городская больница № 1», – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится расследование.
Фото МЧС
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В Мозыре столкнулись МАЗ и легковушка, ее экипаж доставали спасатели
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