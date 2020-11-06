В Мозыре реконструировали спорткомплекс СДЮШОР № 2

разницу между тем, что было, и тем, что стало, помнит очень ярко:Новые условия уже опробовали юные спортсмены.вольной борьбой занимается пять с половиной лет:рассказал, что здание реконструировали за 9 месяцев. Отремонтировали кровлю и фасад, сделали систему водоотведения, усовершенствовали игровые залы, уложив новое покрытие, обновили раздевалки, кабинеты, тренерские. В комплексе занимаются 120 ребят, представители пяти видов спорта: вольной борьбы, акробатики, легкой и тяжелой атлетике, шахмат. Всего же СДЮШОР-2 воспитывает более 600 молодых спортсменов в восьми видах. Тренеры школы подготовили 150 кандидатов в мастера и 26 мастеров спорта. Залами комплекса, к слову, могут воспользоваться не только воспитанники школы, но и все жители Мозыря.Во время торжественного открытияотметил, что открытие важных объектов в преддверии 7 ноября стало доброй традицией: