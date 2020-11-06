В Мозыре реконструировали спорткомплекс СДЮШОР № 2

Здание спорткомплекса специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2 после реконструкции открыли сегодня в Мозыре. Построили его в 1974 году, и с тех пор масштабных ремонтов комплекс не видел.
Старший тренер отделения вольной борьбы Евгений Стельмашок разницу между тем, что было, и тем, что стало, помнит очень ярко:
- Были проблемы с крышей, иногда стены намокали. Сейчас все утеплили, удлинили ковер, обшили матами стены, чтобы было меньше травм. Для работы созданы все условия. Это большой вклад в здоровье жителей района, развитие спорта, не только нашего вида. И на сделанном мы не остановимся: планируем переделать раздевалку, завезти новые тренажеры.
Новые условия уже опробовали юные спортсмены. Артем Дворак вольной борьбой занимается пять с половиной лет:
- Я уже через две недели стал серьезно бороться, потом на соревнования начал ездить. На области и республике у меня много призовых мест. Очень нравится новый зал. Он шире, длиннее, здесь больше пространства. Я мечтаю стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе и надеюсь, что у меня всегда будет поддержка тренеров.
Директор школы Олег Малащенко рассказал, что здание реконструировали за 9 месяцев. Отремонтировали кровлю и фасад, сделали систему водоотведения, усовершенствовали игровые залы, уложив новое покрытие, обновили раздевалки, кабинеты, тренерские. В комплексе занимаются 120 ребят, представители пяти видов спорта: вольной борьбы, акробатики, легкой и тяжелой атлетике, шахмат. Всего же СДЮШОР-2 воспитывает более 600 молодых спортсменов в восьми видах. Тренеры школы подготовили 150 кандидатов в мастера и 26 мастеров спорта. Залами комплекса, к слову, могут воспользоваться не только воспитанники школы, но и все жители Мозыря.
Во время торжественного открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что открытие важных объектов в преддверии 7 ноября стало доброй традицией:
- И самое главное, все они востребованы. Взять хотя бы этот комплекс, где идет подготовка будущих олимпийских чемпионов. И я уверен, что они будут. База станет центром тренировок не только для спортсменов, но и для всех мозырян. Государство уделяет особое внимание развитию социальной сферы. Все это делается для нашего народа, наших детей, нашего будущего.
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В Мозыре реконструировали спорткомплекс СДЮШОР № 2
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ