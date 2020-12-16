ДТП произошло при нарушении правил движения 43-летним водителем автомобиля Opel Vectra.
– Иномарка опережала колонну транспортных средств по крайней левой полосе. Водитель нарушил правила дорожных знаков и разметки, столкнулся с такси Renault Logan под управлением 25-летнего водителя. Такси в соответствии с ПДД поворачивало со средней полосы налево, – рассказала о маневре, приведшем к серьезным последствиям, официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Пострадали оба водителя. После оказания помощи они покинули медучреждение, а вот 17-летняя пассажирка такси из-за тяжелых последствий аварии была помещена в реанимацию городской больницы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Мозыре при столкновении иномарки и такси пострадали оба водителя, юная пассажирка – в реанимации
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