В Мозыре при столкновении иномарки и такси пострадали оба водителя, юная пассажирка – в реанимации

, – рассказала о маневре, приведшем к серьезным последствиям,Пострадали оба водителя. После оказания помощи они покинули медучреждение, а вот 17-летняя пассажирка такси из-за тяжелых последствий аварии была помещена в реанимацию городской больницы. Обстоятельства произошедшего уточняются.Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома