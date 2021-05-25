В Мозыре правоохранители задержали горожанина с особо опасным психотропом

У 26-летнего местного жителя сотрудники наркоконтроля нашли неиспользованные шприцы, а также шприц с веществом желто-коричневого цвета. Его сдали на экспертизу – оказалось, что это особо опасный психотроп альфа-PVP массой 0,1779 грамма.
В ходе работы с мужчиной выяснилось, что он может иметь отношение и к сбыту психотропов. Разбирательство привело к его 20-летнему клиенту. У того обнаружились две пипетки с наркотическим веществом, замаскированные под сигареты. И находились они рядом с сигаретами в коробке. Вещество также оказалось особо опасным психотропом альфа-PVP массой 0,1262 грамма.
– Оба местных жителя задержаны и помещены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Фото: БЕЛТА
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