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  2. В Мозыре пенсионерка пострадала на пожаре

В Мозыре пенсионерка пострадала на пожаре

Пожар в частном секторе райцентра случился поздним вечером. На место происшествия вызвали спасателей.

До их приезда хозяйка дома 1947 года рождения и ее сын 1968 года рождения покинули жилье. Прибывшие спасатели ликвидировали очаг возгорания, который был на веранде. Огонь повредил не только эту часть дома, но и практически всю кровлю. Женщину с диагнозом «отравление продуктами горения» медики доставили в больницу.

– Причина пожара выясняется. В качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

Фото МЧС.

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