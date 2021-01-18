Горожанин 1976 года рождения провалился под лед во время рыбной ловли. Выбраться из воды самостоятельно не смог, стал звать на помощь. Находившийся рядом мужчина 1980 года рождения с помощью подручных средств вытащил его из воды.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, ОСВОД. Пока ехала «скорая», они согревали пострадавшего.
– Медики констатировали общее переохлаждение мужчины, побывавшего в воде, и доставили его в городскую больницу, – сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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В Мозыре на Припяти рыбак провалился под лед, его спас очевидец
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