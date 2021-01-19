В Мозыре на пожаре спасено шесть человек, в том числе двое детей

Возгорание произошло в квартире на первом этаже многоэтажки в одном из микрорайонов ближе к вечеру. На место происшествия прибыли спасатели. Они локализовали, а затем и ликвидировали возгорание.
Из-за сильного задымления потребовалась эвакуация шестерых жильцов квартир, расположенных выше, в том числе двоих детей. При этом использовались специальные маски. В квартире с очагом возгорания пострадали интерьер и имущество.
– Рассматриваемая версия бедствия – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото МЧС
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