ДТП произошло вначале седьмого вечера.
- Автомобиль Mercedes Benz под управлением под управлением 43-летнего водителя не пропустил 13-летнюю девочку-пешехода. Она пересекала проезжую часть по обозначенному нерегулируемому переходу. Подросток получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию Мозырской городской больницы,- рассказали в отделе информации и общественных связей УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Проводится проверка.
В пятницу и выходные дни ГАИ Гомельщины выявила 78 водителей, которые не предоставили пешеходам преимущества в движении.
Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Мозыре Mercedes сбил девочку на переходе - она в реанимации
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