ДТП произошло ранним утром. По информации Госавтоинспекции, автомобиль Peugеot выезжал с дворовой территории на проезжую часть, велосипедист двигался по тротуару слева направо по ходу движения легковушки и был ею сбит.
– Мужчину доставили в травматологическое отделение городской больницы, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Мозыре иномарка сбила велосипедиста – он в больнице
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